“Koçarlı 2021’de şantiyeye dönecek”

KOÇARLI Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, 32'si seçim vaadi, toplam 45 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Koçarlı'yı Aydın'ın en güzide ilçesi yapmak için kolları sıvadıklarını belirten Kaplan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçedeki yatırımlar için gerekli desteği aldığını söyledi. Bakanlıklarca 16 proje, genel müdürlükler bünyesinde 6 proje için bu yılın sonuna kadar ihaleye çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Seçimlerde vaadinde bulunduğumuz 32 projemiz vardı, bu şuan 45 projeye çıktı 16'sı bakanlık, 6 genel müdürlükle alakalı 22 projenin ihalesine bu yıl sonuna kadar çıkacağız. İlçemize belediye hizmet binası, misafirhane, emniyet ve jandarma hizmet binaları, köprü, futbol sahası başta önemli projeleri kazandıracağız. 2021 yılında Koçarlı'yı şantiye alanına çevireceğiz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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