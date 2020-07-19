  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın “Koçarlı 2021’de şantiyeye dönecek”

2021’de şantiyeye dönecek”

“Koçarlı 2021’de şantiyeye dönecek”
Giriş Tarihi: 19.7.2020
KOÇARLI Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, 32'si seçim vaadi, toplam 45 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Koçarlı'yı Aydın'ın en güzide ilçesi yapmak için kolları sıvadıklarını belirten Kaplan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçedeki yatırımlar için gerekli desteği aldığını söyledi. Bakanlıklarca 16 proje, genel müdürlükler bünyesinde 6 proje için bu yılın sonuna kadar ihaleye çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Seçimlerde vaadinde bulunduğumuz 32 projemiz vardı, bu şuan 45 projeye çıktı 16'sı bakanlık, 6 genel müdürlükle alakalı 22 projenin ihalesine bu yıl sonuna kadar çıkacağız. İlçemize belediye hizmet binası, misafirhane, emniyet ve jandarma hizmet binaları, köprü, futbol sahası başta önemli projeleri kazandıracağız. 2021 yılında Koçarlı'yı şantiye alanına çevireceğiz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Koçarlı 2021’de şantiyeye dönecek” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA