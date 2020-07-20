25 yaşındaki gencin yürek burkan dramı

Aydın'da ayağındaki ödem nedeniyle çalışamadığını söyleyen Cevat Taşdemir (25), tedavi edilmezse ayağını kaybetmekten korkuyor. Tedavisi için yetkililere çağrıda bulunan Taşdemir, "8 aylıkken sağ ve sol ayağımdan ameliyat oldum. İmkânsızlıklar nedeniyle küçükken tedavim tamamlanmamış. Mart ayının başında sol ayağım ağrıdı. Üç kez hastaneye gittim ama sonuç yok. Ağrılarım nedeniyle işimden ayrılmak zorunda kaldım. Ağrı kesici ilaç kullanmaktan bıktım" dedi.

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