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Haberler Aydın Motosiklet üzerindeki ilginç yolculuk görenleri gülümsetti

üzerindeki ilginç görenleri gülümsetti

’ın ilçesi Bulvarı'nda bir kamyonetin üzerinde motoruna binerek eden bir sürücü, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Motosiklet üzerindeki ilginç yolculuk görenleri gülümsetti

20.07.2020, 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,09:41

Aydın İzmir kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün motoruyla kamyonetin üzerinde yolculuk yapması görenleri şaşırttı.



Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda bir kamyonetin üzerinde motoruna binerek yolculuk eden bir sürücü, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Motoruyla yolda gitmesi gerekirken kamyonetin üzerinde motora binen vatandaş "Bu işte bir terslik var" dedirtti.

Trafik ışıklarının olduğu bölgede duran motorcuyu gören çevredeki diğer sürücüler ise yaşanan olayı cep telefonları ile görüntüledi. Yeşil ışığın yanması ile birlikte kavşaktan dönüş yapan kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

IHA

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