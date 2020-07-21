Cinayete kurban gitti ‘Krallar gibi ayaktayız’ dedi

ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

OLAY, Yenipazar'ın Çamlık mevkisinde meydana geldi. Oto elektrik tamiri ve akü işi yapan Güven Serindere, kırsal alanda alkol aldığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Serindere, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Serindere, acılar içerisinde yardım istedi.

Güven Serindere'nin sosyal medyada "Krallar gibi ölmedik ayaktayız" ve "Nefesimin bittiği yerde siz yoksunuz" gibi paylaşımlar yaptığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ÇEVREDEKİ vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilin yanında Serindere'yi hareketsiz halde buldu. Serindere'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Polis, Serindere'nin mesire alanında kimlerle alkol aldığını araştırıyor.

İHSAN KARATAŞ