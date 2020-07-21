Otomobil beton direğe saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gece virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline gelen otomobilde bulunan sürücü Ayhan Kısacık (29) ile arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

4 kişi itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Aycan Kısacık ile Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, hayatını kaybetti. Burak Geçimli'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.