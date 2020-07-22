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Haberler Aydın Ölü balık kokusu bezdirdi

Ölü balık kokusu bezdirdi

Her yıl yerli ve yabancı binlerce rafting tutkununu ağırlayan Dalaman çayı üzerindeki Akköprü baraj gölünün yüzeyinde ve kıyılarda görülen ölü balıklardan çevreye yayılan koku tedirginlik yarattı. Kıyıya vuran balık parçaları baraj gölü üzerinde yağ tabakası oluşturdu.

Ölü balık kokusu bezdirdi
Giriş Tarihi: 22.7.2020

İNCELEME YAPILIYOR
Yaklaşık bir aydır göl üzerinde ve kıyıda görülen binlerce balık ölüsü rafting için bölgeye gelen tatilciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede turizmcilik yapan işletmeler, ölü balıkların bazı çiftliklerden atıldığını ve kokunun her geçen gün daha da arttığını söyledi. Kaymakam Ali Güldoğan, konuyla ilgili Dalaman çayının konumu gereği Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin geniş kapsamlı inceleme yaptıklarını ifade etti.

Kıyıya vuran balıklar kötü koku yayarken balık parçaları baraj gölü üzerinde yağ tabakası oluşturdu.

ÖMER KUNDAKÇI

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