Ölü balık kokusu bezdirdi

İNCELEME YAPILIYOR

Yaklaşık bir aydır göl üzerinde ve kıyıda görülen binlerce balık ölüsü rafting için bölgeye gelen tatilciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede turizmcilik yapan işletmeler, ölü balıkların bazı çiftliklerden atıldığını ve kokunun her geçen gün daha da arttığını söyledi. Kaymakam Ali Güldoğan, konuyla ilgili Dalaman çayının konumu gereği Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin geniş kapsamlı inceleme yaptıklarını ifade etti.

Kıyıya vuran balıklar kötü koku yayarken balık parçaları baraj gölü üzerinde yağ tabakası oluşturdu.

ÖMER KUNDAKÇI