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Haberler Aydın Ölüme ağıt

Ölüme ağıt

Ölüme ağıt
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesine eşi ve aile yakınlarıyla tatile gelen Ali Demirelli (32) denizde boğularak can verdi. Olay, Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Plajı'nda gerçekleşti. Eşi ve aile yakınlarıyla Kuşadası'na tatile gelen Ali Demirelli, denize girerek yüzmeye başladı.

ÇIRPINDIĞINI KİMSE FARK ETMEDİ
BİR süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan ancak çırpınışları kimse tarafından fark edilmeyen Demirelli boğuldu. Dalgaların cansız bedenini karaya vurduğu Demirelli yapılan kalp masajına rağmen hayata tutunamadı.

İBRAHİM UZUN

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