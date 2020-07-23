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Haberler Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

23.07.2020, 08:58

Yangın, saat 18.30 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi bölgesinde bulunan makilik alanda çıktı. Makilik alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine 3 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankeri ve 1 belediye arazözü sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda, yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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