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’dan Ayasofya için lokma hayrı

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı ibadete açılan için lokma hayrı düzenledi. AK Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı düzenledi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın 'un fethinin sembolü olduğunu söyledi.

AK Parti Aydın’dan Ayasofya için lokma hayrı

24.07.2020, 16:38

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının manasının kelimelerle ifade edilemeyeceğini kaydeden Özmen, "86 yıl sonra ilk defa bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aslına dönerek bugün ilk defa ibadete açıldı. Sadece Türk milleti olarak değil İslam alemi olarak bugünün anlam ve önemini çok ciddi manada idrak etmeliyiz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışının manası kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük. Bu vesile ile biz de bu coşkuya ortak olmak için bu lokma hayrını düzenledik. Anadolu'da böyle güzel mutluluklar hayır ve adaklarla diğer vatandaşlar ile paylaşılır. Biz de bu sevincimizi paylaşmak istedik" diye konuştu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

İHA

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