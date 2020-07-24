Antik kentte nikah

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini içinde barındıran dünyanın en büyük mermer antik kenti olarak bilinen, aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia Antik Kenti'nde, arkeolog Mustafa Çimen ve öğretmen Özge Kurt evliliğe ilk adımlarını attı. 100 yıllık Hasan Şar Evi'nin bahçesinde düzenlenen nikahı, Yatağan Belediyesi nikah memuru Fikret Bodur tarafından kıyıldı.
FERDİ YAVUZ
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