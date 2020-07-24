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Haberler Aydın Yirmibeş’ten 29 bin liralık iyilik

Yirmibeş’ten 29 bin liralık iyilik

Aydın’ın Söke ilçesinde fırında çalışan , hesabına yanlışlıkla yatırılan 29 bin lirayı sahibine teslim eti.

Yirmibeş’ten 29 bin liralık iyilik
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Serkan Yirmibeş, cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 29 bin lira para gönderildiğini fark etti. Bankanın müşteri temsilcisiyle görüşen Yirmibeş, paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine parayı İzmir'de yaşayan sahibine havale etti. İnsanlık görevini yaptığını belirten Yirmibeş, "Parayı gönderen kişi mağdur olmasın diye parayı çektikten sonra kendisine havale ettim. Paraya ihtiyacım var ama haram lokma yiyemem" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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