Evi yanan Hatice Teyze’ye yardım eli

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Solmaz'a ait ev, kışın çıkan yangında kül oldu. Evin tadilatını yaptıracak maddi gücü olmayan yaşlı kadın ile oğlu çaresiz kaldı. Ailenin yardımına Kuyucak Belediyesi yetişti.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Belediye tarafından tadilatı yaptırılan ve boyatılan ev, içerisine yeni mobilyalar koyularak ailenin oturabileceği hale getirildi. Başkan Ertürk'ten evinin anahtarını teslim alarak içeri giren yaşlı kadın, evinin yenilendiğini görünce büyük sevinç yaşadı. Yaşlı kadın, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Yeni evimizden çok memnunum. Allah razı olsun herkesten. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" derken oğlu Ferhat Toprak da, "Başkanımız bize yardımcı oldu. Allah başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun. Bizim dileklerimizi yerine getirdiler, mağdur etmediler. Bizi darda bırakmadıkları için onlara minnettarız" diyerek teşekkür etti.



'SAĞLIKLI, HUZURLU ŞEKİLDE OTURUN'

SOSYAL belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her daim yanlarında olduklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Hatice teyzemize evi yapılarak eşyaları temin edildi. Belediyemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkürlerini ileten Hatice teyzemize yeni evinin hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu günlerde güle güle oturun" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE