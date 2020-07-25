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Tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı

'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi obje, heykelcik ve 2 bin 300 sikke ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı

25.07.2020, 11:05

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, gelen bir ihbar üzerine N.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan N.A.'nın evine ve ormanlık alandaki arazisine dün, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çeşitli obje ve heykelcikle toplam 2 bin 300 gümüş ve bronz sikke, ayrıca define aramak için kullanılan 3 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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