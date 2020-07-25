Yola sarkan kablolar tehlike saçıyor

Aydın'ın Kuşadası ilesinde yıkılan Telekom direği nedeniyle kablolar yola sarkarken, yetkililerin vurdumduymazlığı pes dedirtti. Davutlar Mahallesi Köylüm Sitesi'nde kırılan telefon direği nedeniyle yola kadar inen kablolar onarılmayı bekliyor.

'DEFALARCA İLETTİK'

Siteye tatile gelen Çakırbeyli eski Muhtarı Mehmet Demir, Telekom yetkililerine defalarca durumu bildirmelerine rağmen yıkılan direk ve tehlike saçan kabloların onarılmadığını söyledi. Yoldan araçların ve insanların geçemediğini belirten Demir, "Bir haftadır Telekom'u defalarca aradım. Ancak bir sonuç alamadım. Burada çocuklar da oyun oynuyor. Burada bir facia yaşanabilir. Bir an evvel tehlike saçan kabloların onarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çevre sakinleri bir facia yaşanmadan önce direk ve kabloların onarılmasını istedi.

Metin BURMALI