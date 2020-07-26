  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da kan donduran olay! Üvey babasını uykusunda bıçakladı

'da kan donduran olay! Üvey babasını uykusunda bıçakladı

’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi üvey babasını yatağında uyurken bıçakladı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan baba A. tedavisinin ardından başka bir suçtan dolayı arandığı için, üvey oğlu da babasını bıçakladığı için gözaltına alındı.

Aydın'da kan donduran olay! Üvey babasını uykusunda bıçakladı

26.07.2020, 09:28

Olay, Camiatik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih A.(39) evinde uyuduğu sırada üvey oğlu İlker D. (22) tarafından önce darp edildi daha sonra bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Üvey baba ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Fatih A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üvey baba daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bıçakla yaralanan Mehmet Fatih A.'nın hastanede yapılan GBT sorgusunda Konya Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da kan donduran olay! Üvey babasını uykusunda bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA