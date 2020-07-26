Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Altınkum Sahili'ne akın etti.
TATİLCİLER KEYİF YAPTI
Sahilde yer bulmakta zorlanan tatilciler denizin keyfini çıkardı.
Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde sahillerde yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Altınkum Sahili'ne akın etti.
TATİLCİLER KEYİF YAPTI
Sahilde yer bulmakta zorlanan tatilciler denizin keyfini çıkardı.
Didim sahillerinde yoğunluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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