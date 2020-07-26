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Haberler Aydın Didim sahillerinde yoğunluk

Didim sahillerinde yoğunluk

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden 'ın Didim ilçesinde sahillerde yoğunluk oluştu.

Didim sahillerinde yoğunluk

26.07.2020, 18:09

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Altınkum Sahili'ne akın etti.

TATİLCİLER KEYİF YAPTI

Sahilde yer bulmakta zorlanan tatilciler denizin keyfini çıkardı.

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