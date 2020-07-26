Ralliye dur demek için kasis istiyorlar

Aydın'da Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Namık Kemal Bulvarı'na kasis yapılmasını istiyor. Duyarsız sürücüler nedeniyle yolun adeta ralli sahasına döndüğünü belirten vatandaşlar, yolun karşısına geçerken ölümle burun buruna geldiklerini söyleyerek yetkilileri göreve davet etti. Duyarsız sürücülerin yolda hızlı seyrettiklerini belirten vatandaşlar, "Bu duyarsız sürücülerin hızını azaltmak ve caddede yayaları koruma amaçlı kasis ve yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz. Caddeyi her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Caddedeki yolun kenarında okul var. Bu okulun giriş ve çıkış saatlerinde caddede öğrenci yoğunluğu yaşanıyor. Herhangi bir kazanın yaşanmaması, caddede gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.



FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS

Metin BURMALI