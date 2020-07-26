  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Ralliye dur demek için kasis istiyorlar

Ralliye dur demek için kasis istiyorlar

Ralliye dur demek için kasis istiyorlar
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Aydın'da Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Namık Kemal Bulvarı'na kasis yapılmasını istiyor. Duyarsız sürücüler nedeniyle yolun adeta ralli sahasına döndüğünü belirten vatandaşlar, yolun karşısına geçerken ölümle burun buruna geldiklerini söyleyerek yetkilileri göreve davet etti. Duyarsız sürücülerin yolda hızlı seyrettiklerini belirten vatandaşlar, "Bu duyarsız sürücülerin hızını azaltmak ve caddede yayaları koruma amaçlı kasis ve yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz. Caddeyi her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Caddedeki yolun kenarında okul var. Bu okulun giriş ve çıkış saatlerinde caddede öğrenci yoğunluğu yaşanıyor. Herhangi bir kazanın yaşanmaması, caddede gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.


FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS

Metin BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ralliye dur demek için kasis istiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA