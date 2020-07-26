Tabakane deresi temizleniyor

Aydın'ın kent merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı. DSİ'ye ait olan Tabakhane Deresi'nde belediye ekiplerince devam eden çalışmalar vatandaşı memnun etti. Paşa Yaylası'nda başlayıp Menderes Nehri'ne dökülen Tabakhane Deresi'nde oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Derenin kirliliğiyle ilgili artan şikayetler üzerine Efeler Belediyesi tarafından Tabakhane deresinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Dereye atılan yabancı maddeler ve yabani otlar temizlendi. Belediye yetkilileri, dereye çöp atılmaması konusunda uyarıda bulundu.