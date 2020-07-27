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'da bir kişi balıkçı teknesinde ölü bulundu

'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi teknede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre vücudunda yara izi bulunmadığı ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Çümlek'in cenazesi, otopsi için kaldırıldı.

Aydın'da bir kişi balıkçı teknesinde ölü bulundu

27.07.2020, 13:58

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi teknede ölü bulundu. Camikebir Mahallesi'ndeki teknede hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ekiplerinin de yönlendirilmesiyle hareketsiz yatan kişinin Abdulkadir Çümlek (52) olduğu ve öldüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre vücudunda yara izi bulunmadığı ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Çümlek'in cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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