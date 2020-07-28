Annesi kazandı, kızı seneye bıraktı

Aydın'da kızı Duygu ile birlikte üniversiteye hazırlanan 38 yaşındaki Ayşe Donduran, aldığı 237 puanla üniversiteye gitmeye hak kazandı. Anne Donduran, yirmi yıldır hayali olan Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü için yeterli puanı alırken, kızı Duygu Donduran ise tercihi olan tıp fakültesini kazanmak için önümüzdeki yıl yeniden sınava girecek.

'İÇİMDE UKDE KALMIŞTI'

Karacasu ilçesi Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran'ın eşi Ayşe Donduran, kentin gururu oldu. Yıllardır üniversite okuma hayali kuran Donduran, hayalini gerçekleştirmek için bu yıl sınavlara yeniden hazırlandı. Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi öğrencisi olan kızı Duygu ile birlikte gece-gündüz ders çalışan anne Donduran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda 237 puan alarak 20 yıldır hayalini kurduğu Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü için yeterli puanı elde etti. Çok mutlu olduğunu belirten anne Donduran, "Yıllardır üniversite okuma hayalim içimde ukde kaldı. Okumanın yaşı yok. Bu yıl ben kazandım, kızım ise çok istediği tıbbı tutturmak için gelecek yıl yine sınava girecek. Başarılı olacağından eminim" dedi. Kızı Duygu ise annesinin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

MEHMET KAVAS (ÖZEL)