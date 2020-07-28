Cezaevinden çıkıp babasının evini yaktı

Aydın'da cezaevinden izinli olarak çıkan Hamza Coşkunfırat, babasının evini ateşe verdi. Polis, küfür ve hakaretlerde bulunarak kendisine ve çevresine zarar vermeye kalkışan Hamza Çoşkunfırat'ı gözaltına aldı. Mahallede büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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