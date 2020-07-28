Derslerin fotoğrafını çekti YKS’de birinci geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincilerinden biri Aydınlı görme engelli Halid Oğuz Serçe oldu. Alan Yeterlilik Testi (AYT) Türkiye ikinciliğini de elde eden Serçe, "Okulda arkadaşlarım beni test çözerken gördüklerinde uyuduğumu sanıyorlardı. İyi sonuç bekliyordum ama birincilik kafamda yoktu" dedi. 2020 üniversite sınavı TYT sınavından 500 tam puan alan Halid Oğuz Serce, Türkiye birincilerinden biri olmayı başardı. Öğretmen Abdullah Serçe ile ev hanımı Sümeyra Serçe'nin üç çocuğu Halid Oğuz, genetik bir göz hastalığı olan retinal distrofi olarak dünyaya geldi. Anaokuluna giderken hastalığı ortaya çıkan gence, gecen yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüzde 61 görme engelli raporu verildi. Hedeflediği üniversiteye gitmek isteyen genç, sınava girerek özel kolej sınavından tam burs kazandı.

ZORLUK YILDIRMADI

Aydın Uğur Okulları öğrencisi olan ve görme problemi nedeniyle sınıfında ön sıraya oturan genç, derslerde cep telefonundan öğretmenlerin tahtaya yazdığı notların cep telefonuyla fotoğrafını çekerek derslerini takip etti. Kitapları burnuna dayayarak okuyan ve ütü masası üzerinde test çözen Serçe, günün 11 saatini test çözmeye ayırdı. Türkiye birincisi olan Halid Oğuz Serçe, başarısının sırrını Yeni Asır'a anlattı. Sınava günde 11 saat çalışarak hazırlandığını dile getiren Serçe, "İyi sonuç bekliyordum ama birincilik yoktu kafamda. Mutluyum. Çalışmak benim için hayatın ta kendisi olmuştu. Boş zamanlarımda değil sürekli ders çalışıyordum. Gece saat 4'te uyanırdım, test çözerdim. Pandemi sürecinde günde 11 saat çalıştım. Soru odaklı çalıştım, sınav yaklaşınca doğru deneme sınavlarıyla hazırlandım. Günde 700'e yakın soru çözdüm" dedi.

PSİKOLOJİYİ TERCİH

"İstediğim üniversitenin fotoğraflarını duvarı astım, o üniversitenin videolarını izleyerek kendimi motive ettim" diyen Serçe, "Sınavda sıkıntım saati görememekti. ÖSYM'ye dilekçe yazdım, ön sırada oturmak için. Bu dikkate alındı. Şimdi psikoloji okumak istiyorum. Hayalim için bölüm değiştirdim. Psikolojide ilerlemek istiyorum. İyi bir üniversiteye girmek istiyorum. Yüksek lisans doktara ve öğretim üyesi olmak istiyorum. Bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE