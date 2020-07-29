Haberler Aydın Araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İsmail Dinç yönetimindeki araç, traktöre arkadan çarptı. Dinç, kazanın etkisiyle takla atan aracın içinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

29.07.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,09:16