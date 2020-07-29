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Haberler Aydın Araç hurdaya döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Araç hurdaya döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

'da meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan Tofaş marka bir otomobil hurdaya döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç hurdaya döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

29.07.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,15:08

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan Tofaş marka bir otomobil adeta çöpe döndü. Metal yığınına dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Çobanisa mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu Belediyesi'ne ait 09 LZ 110 plakalı çöp toplama aracı ile M.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil paramparça oldu. Hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazadan sonra otomobili görenler gözlerine inanamadı.


Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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