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Tatilciler 'da 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

'ın ilçesinde, bölgeye seyahat eden sürücüler nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ve jandarma yol güzergahı boyunca önlem aldı.

Tatilciler Aydın'da 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

01.08.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,17:26

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine geçiş noktasında bulunan Aydın'ın Söke ilçesinde, bölgeye seyahat eden sürücüler nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili için Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası ilçelerine hareket eden sürücüler Söke ilçesi Sazlı Mahallesi mevkisinde trafik yoğunluğuna sebebiyet verdi.

Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği bölgede yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu görüldü.

Polis ve jandarma yol güzergahı boyunca önlem aldı.

Öte yandan, Kuşadası ve Didim sahilleri bayramın ikinci günü yine doldu. Bazı tatilciler sahillerde yer bulmakta zorlandı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ise kısmen uyduğu görüldü.

AA

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