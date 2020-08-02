  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Engelli melike çifte bayram yaşadı

Engelli melike çifte bayram yaşadı

Engelli melike çifte bayram yaşadı
Giriş Tarihi: 2.8.2020
AYDIN'IN Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli Melike Aslan'ın (28) tekerlekli sandalye talebine Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği duyarsız kalmadı. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, bir hayırseverin desteğiyle aldığı tekerlekli sandalyeyi Aslan'ı evinde ziyaret ederek, kendisine teslim etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşan Melike, adeta çifte bayram yaşadı. Melike Aslan, Başkan Erdem ve hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

■ MEHMET KAVAS
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Engelli melike çifte bayram yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA