Engelli melike çifte bayram yaşadı

AYDIN'IN Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli Melike Aslan'ın (28) tekerlekli sandalye talebine Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği duyarsız kalmadı. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, bir hayırseverin desteğiyle aldığı tekerlekli sandalyeyi Aslan'ı evinde ziyaret ederek, kendisine teslim etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşan Melike, adeta çifte bayram yaşadı. Melike Aslan, Başkan Erdem ve hayırsever vatandaşa teşekkür etti.
■ MEHMET KAVAS
■ MEHMET KAVAS
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