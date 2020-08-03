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Haberler Aydın Aşırı hız yapan otomobil takla attı

yapan otomobil takla attı

Aşırı hız yapan otomobil takla attı
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı hız nedeniyle otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Efeler'e bağlı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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