Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı hız nedeniyle otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Efeler'e bağlı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAZIM YÖRÜKCE
KAZIM YÖRÜKCE
Aşırı hız yapan otomobil takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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