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Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıktı. Yangını söndürmek için orman ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

03.08.2020, 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,17:44

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Efeler ilçesinin kırsal İmamköy Mahallesi yakınlarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.



Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personelle 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

DHA

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