Tatil cennetinde moloz tepesi

Aydın'ın Didim ilçesinde turizmin cazibe merkezlerinden biri olan Sağtur plajının üstündeki tepeye bırakılan moloz yığınları çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sağtur Plajı'nın üstünde yer alan Şahintepesi'nin eşsiz güzelliğini gelişigüzel bırakılan moloz yığınlarının oluşturduğu çevre kirliliği ile tehdit ediyor.

"UTANIYORUZ"

Kamyonlarla gizlice dökülen ve büyük bölümünü inşaat atıklarının oluşturduğu yığının gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden çevrede yaşayan vatandaşlar, şikayette bulunmalarına rağmen soruna çözüm bulunamadığını belirttiler. Vatandaşlar, "İnsanların duyarsızlığı sonucu her gün yeni çöp ve molozlar atılıyor. Burada büyük bir hotel var. Turistler geliyor, geziyor ve bu kirliliği görüyor. Bizler utanıyoruz. Lütfen ama lütfen buraya bir çare bulunsun. En azından arabaların kamyonetlerin girmesini engelleyin. Gece girip çöplerini döküp gidiyorlar. Sağtur plajı en azından Altınkum kadar güzel ama çok ilgisiz bırakılıyor ihmal ediliyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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