250 bin ağaç yandı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde makilik ve zirai alanda çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. İmamköy muhtarı Ahmet Direk, yangında ilk belirlemeye göre 150 bin zeytin, 100 bin civarında incir ağacının yandığını söyledi. Direk, "Yangın 18 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında ilk belirlemeye göre 150 bin zeytin ile 100 bin incir ağacı yandı. Bunun yanında çam ağaçları da var. Köylünün bütün emekleri ziyan oldu. Çok büyük bir yangını atlattık. Tesellimiz yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE