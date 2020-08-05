Edinilen bilgiye göre, Özbaşı Mahallesi'nde bulunan Alim Ö.'ye ait saman deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp saman balyalarını sararken, yangın depo çevresinde bulunan ve içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu araziye zarar verdi. Mal sahiplerinin ifadesine göre depoda bulunan bin adet saman balyası zarar gördü. Yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
Söke’de saman deposu yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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