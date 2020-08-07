Aydın, Ege’nin yıldızı parlayan kenti olacak

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kentin tarım, enerji, turizm ve sanayi alanındaki potansiyellerini harekete geçireceklerini belirterek, "Aydın, Ege'de yıldız gibi parlayacak" dedi. Valiler Kararnamesi ile 2 ay önce Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy'u Yeni Asır Aydın Temsilcisi İhsan Karataş makamında ziyaret etti. Karataş, Vali Hüseyin Aksoy'a Yeni Asır'ın ilk sayısını hediye etti.

ÖNEMİ ARTAR

Yeni Asır'ın gündem oluşturan haberlerini yakından takip ettiğini belirten Vali Aksoy, Aydın'da yapacağı çalışmaları ve projeleri anlattı. Muğla Valisi olarak 2001-2006 yılları arasında görev yaptığını ve o dönemden Aydın'ı bildiğini dile getiren Vali Aksoy, "Aydın'a çabuk alıştım diyebilirim. Tarım ve turizm alanında gelişmiş bir ildeyim. Tarıma dayalı sanayi ve jeotermal noktasında ilimizin çok önemli potansiyelleri var. Önümüzdeki dönemde enerji üretimi ile birlikte jeotermalin kent ısıtması, termal turizm ve seracılık alanlarında vatandaşların kullanımına sunulması için çalışmalar yapacağız. Sahip olduğu imkanlardan maksimum ölçüde faydalanarak ilimizi, Ege'de önemli bir konuma getireceğiz" diye konuştu.

KENTTE TURİZM CANLANACAK

Aydın'ın turizmde önemli bir il olduğunu altını çizen Vali Aksoy, "Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl turizmde bir sıkıntı yaşanıyor. İngiltere'den turistler ilimize gelmeye başladı. İngiliz Başkonsolosu geçen ziyaretime geldiğinde Eylül ayına kadar geçen yılki turist sayısının yüzde 70'ine ulaşacaklarını söyledi. Bu rakam turizm işletmelerimize nefes aldıracaktır" diye konuştu.

SEYAHAT UYARISI SONA EREN 4 ŞEHİRDEN BİRİYİZ

AYDIN'DA turizmi canlı tutmak için gereken tüm önlemleri alıp denetimleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırdığı illerden biri olmamız turizm açısından oldukça sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı. Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya için kaldırmıştı.



ÇEVRE SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞACAK

BÜYÜK Menderes Nehri'nin kirliliği ve jeotermal santrallerin yaydığı kötü kokuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gündemine taşıdıklarını söyleyen Aydın Valisi Aksoy, iki soruna da çözüm bulunacağını ifade etti.

İhsan KARATAŞ