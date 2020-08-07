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Haberler Aydın Patlatılan torpil gözlerini kör etti

Patlatılan torpil gözlerini kör etti

Patlatılan torpil gözlerini kör etti
Giriş Tarihi: 7.8.2020

KONYA'DA arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum" dedi.

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