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Haberler Aydın Akbük'te güzel hava yoğunluğu

'te yoğunluğu

'ın Didim ilçesinin ünlü tatil kenti Mahallesi'nde güzel havayı görenler, plajları doldurdu. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı kişilerin önemsemediği gözlendi.

Akbük'te güzel hava yoğunluğu

08.08.2020, 17:45

Didim'de turizmin kalbi Altınkum Plajı, güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Altınkum Plajı'nın yanı sıra Akbük bölgesi 1. koy, 2. koy, 3. koy, Yeşilkent, Sahte Cennet ve Akvaryum koyları da tatilcilerin akınına uğradı.

7'den 70'e binlerce tatilci, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Yoğunluğun ağustos ayının sonlarına kadar sürebileceği belirtildi. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı kişilerin önemsemediği gözlendi.

DHA

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