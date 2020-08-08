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Kas hastası zerrin günden güne eriyor

Hastalığının teşhisi konulamayan 11 yaşındaki Zerrin Yıldırım, her gün biraz daha eriyor. Hastanede tedavi gören küçük kızın ihtiyaç duyduğu 120 bin liralık cihazlar için ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Kas hastası zerrin günden güne eriyor
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Emrah ve Necibe Yıldırım çiftinin kızları Zerrin, 2 aylıkken rahatsızlandı. Yürüyemeyen ve boynunu tutamamaya başlayan Zerrin'in yapılan kontrollerinde kas hastalığının olduğu belirlendi ancak doktorlar tarafından hastalığın teşhisi konulamadı. Bu yüzden şimdiye kadar ne bir ilaç ne de bir iğne yapılabilen Zerrin'in 3 hafta önce durumu ağırlaştı.

MAKİNEYLE HAYATA BAĞLANIYOR
Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontrolün ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zerrin, burada hayata tutunma mücadelesi veriyor. Solunum güçlüğü çektiği için boğazından entübe edilen küçük çocuğun yaşamını sürdürebilmesi için gereken cihazların ve tedavi masrafının 120 bin lira olması ailesini çaresiz bıraktı. Baba Emrah Yıldırım, "Kızım için tüm zorlukları katlanıyoruz. İşimden ayrıldım, aç kaldık, günlerce arabada yattık. Bunların hiçbirinin önemi yok. Kızım sağlığına kavuşsun başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.



TEK DİLEĞİM KIZIMIN EVE DÖNMESİ

KIZININ yaşaması için destek isteyen anne Necibe Yıldırım, "Kızım tek başına hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Onun yokluğunda kardeşi Elif Su'ya sarılıyorum. Tek dileğim kızımın sağlığına kavuşarak evimize dönmesi. Kızımı yaşama bağlayan cihazlar için bizden 120 bin lira isteniyor. Bu parayı karşılayacak gücümüz yok. Yardım bekliyoruz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE

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