Beşizlerın nazar boncuğu Ertürk’ten

AYDIN'DA Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, Yöre Mahallesi'nde sürpriz bir şekilde dünyaya gelen üçü dişi ikisi erkek olmak üzere beşiz buzağıları ziyaret etti. Beşiz buzağılara ve anne ineğe hediye götürmeyi ihmal etmeyen Ertürk, boyunlarına nazar boncuğu taktığı buzağıların sıcak günlerde daha rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir de soğutucu fan hediye etti. Başkan Ertürk, "Dünyada ender görülen bir olay. Rabbim inşallah hem bu ailenin bereketini hem de ilçemizin, ülkemizin bereketini artırsın" diye konuştu.

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