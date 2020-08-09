“Koçarlı, 2023’e kadar yenilenecek”

Aydın'da başarılı çalışmalarıyla kısa sürede halkın takdirini kazanan AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeni Asır aracılığıyla Koçarlı halkına yapacağı proje ve çalışmaların müjdelerini verdi.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

KOÇARLI'NIN en önemli eksikliği olan kanalizasyon sorununu çözmek için düğmeye basıldığını dile getiren Başkan Kaplan, "Bu sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çözecek. Bakanlık tarafından ilçemize kanalizasyon hattı döşenecek. Kanalizasyon hattıyla birlikte TEDAŞ, fiberoptik kabloların yer altına alarak bütün caddeleri yenileyeceğiz. İlçemizde belediye hizmet binası, belediye konuk evi, yeni emniyet hizmet binası, yeni jandarma hizmet binaları da sıfırdan yapılacak. Koçarlı'ya hastanenin yanı sıra turizm yolu ve Millet Bahçesini de kazandıracağız" diye konuştu.





'HALKIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ'

BAŞKAN Kaplan, "Koçarlı'nın altyapısı, üst yapısı, gerek kamusal yatırımlar, gerek sosyal alanlar gerek belediyecilik alanında yapılması gereken ne varsa Cumhuriyet'in 100'üncü yılı itibariyle ilçe halkımıza armağan edeceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerle Koçarlı'yı her alanda hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ