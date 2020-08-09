Kuru otlar yangına davetiye çıkarıyor

Aydın'ın ilçesi Efeler'de boş arazilerdeki kuru otlar, yaz mevsiminde vatandaşların adeta kabusu oluyor. Küçük bir kıvılcımla yangına neden olan kuru otlar, vatandaşları tedirgin ediyor. Boyları yaklaşık bir metreye kadar ulaşan kurumuş otlar, facialara davetiye çıkartıyor.

ÖNLEM ALINMALI

KURU otlar nedeniyle ev ve araçlarının riskte olduğunu belirten vatandaşlar, "Arazilerin büyük bir çoğunluğu kuru otlarla dolu. Bu durum da herkes için tehlike demek. Çünkü kuru otlar, en ufak kıvılcım ile bile tutuşup yanabilen bir özelliğe sahip. Kuru otların tutuşup yanmasıyla oluşacak bir yangın, büyük felaketlere sebep olabilir. Küçük otlar nedeniyle çıkan yangınlar, ev ve araçlarımıza sıçrayabilir. Bu anlamda arsa sahiplerinden kuru otları temizlemesini istiyoruz. Bu konuda arsa sahiplerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir yangın olayı meydana gelmeden lütfen gerekli önlemleri alalım" dedi.

MEHMET KAVAS