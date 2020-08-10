Alkollü şoför çarpıp öldürdü

Aydın'ın Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesi Davutlar yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 09 DA 966 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman Özdemir (76) aracını sağ tarafa çekerek yolun karşısındaki yapı marketten alışveriş yapmak üzere aracından indi. Bu sırada Kuşadası istikametine hızla giden 06 MCR 62 plakalı otomobil sürücüsü Aytekin B., Özdemir'e çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Aytekin B.'nin 0.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

■ İBRAHİM UZUN