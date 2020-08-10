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Haberler Aydın Motorize ambulans hızır gibi yetişiyor

Motorize ambulans hızır gibi yetişiyor

Motorize ambulans hızır gibi yetişiyor
Giriş Tarihi: 10.8.2020

Şehir merkezinde ambulanslar, yoğun trafik, yanlış ihbar ve trafikte yol verilmemesi gibi sebeplerle olaylara erken ulaşma konusunda sıkıntı yaşanırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu sorun motorize ambulans ile çözüldü. Aydın'da 112'nin motorize kahramanları yağmur, çamur demeden zamanla yarışarak komuta merkezinden acil hastalara yönlendirilerek, her gün onlarca hastaya müdahale ederek hayata tutunmalarını sağlıyor. Sağlık görevlisi Anıl Savaş, motosiklet ile 3-5 dakika arasında olay yerine ulaşarak vakalara müdahale ettiklerini, erken müdahalenin insanları yaşama bağladığını söyledi.


Aydın'da motorize ambulans vakalara zamanında müdahale ederek hayat kurtarıyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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