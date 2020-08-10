  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın SMA hastası minik Irmak ilaç bekliyor

hastası minik Irmak ilaç bekliyor

SMA hastası minik Irmak ilaç bekliyor
Giriş Tarihi: 10.8.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş, tedavisinde kullanılan ilaç için yardım bekliyor. İlacı üç aydır temin edemediklerini belirten baba Deniz Ateş, "Kızımın hayatından endişe ediyorum" diyerek yetkililere seslendi. Kızının 7'nci doza kadar iğnelerinin yapıldığını ancak pandemi nedeniyle SGK üst kurulunun toplanamaması nedeniyle ilaçları temin edemediklerini söyleyen baba Ateş, "Kızım üç aydır ilaç kullanmıyor, günden güne eriyor. Kızımın hayatı söz konusu. Gözlerimin önünde ölmesine engel olunmasını istiyorum. Bakanımız Fahrettin Koca'nın sesimizi duyarak kızıma yaşam eli uzatmasını istiyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SMA hastası minik Irmak ilaç bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA