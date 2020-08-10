SMA hastası minik Irmak ilaç bekliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş, tedavisinde kullanılan ilaç için yardım bekliyor. İlacı üç aydır temin edemediklerini belirten baba Deniz Ateş, "Kızımın hayatından endişe ediyorum" diyerek yetkililere seslendi. Kızının 7'nci doza kadar iğnelerinin yapıldığını ancak pandemi nedeniyle SGK üst kurulunun toplanamaması nedeniyle ilaçları temin edemediklerini söyleyen baba Ateş, "Kızım üç aydır ilaç kullanmıyor, günden güne eriyor. Kızımın hayatı söz konusu. Gözlerimin önünde ölmesine engel olunmasını istiyorum. Bakanımız Fahrettin Koca'nın sesimizi duyarak kızıma yaşam eli uzatmasını istiyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE