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Haberler Aydın Vicdansız sürücü köpege çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü köpege çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü köpege çarpıp kaçtı
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Aydın'da otomobilin çarptığı köpek can verdi. Olay, Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, köpeğe çarptıktan sonra yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Olay yerinde can çekişen köpek bir müddet sonra öldü. Olaya tanıklık eden çevredeki hayvan dostu vatandaşlar, vicdansız sürücüye tepki gösterdi.

■ MEHMET KAVAS
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