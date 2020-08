‘Yangından siyasi rant çıkarılmamalı’

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, İmamköy mahallesinde yangında kül olan 140 hektarlık alanda siyasi rant uğruna yapılacak bir çalışmanın insanların onlarca yılına mal olacağını söyledi. Efeler ilçesine bağlı İmamköy'de geçtiğimiz hafta çıkan yangında İmamköy ile birlikte Pınardere, Gölcük ve Emirdoğan mahallelerinde tarım arazileri zarar gördü. Yangında 250 bine yakın incir ve zeytin ağacı küle dönerken yangında zarar gören tarım alanları yeniden ağaçlandırılacak.



BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyon Üyesi ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, bölgedeki ağaçlandırmanın hamasetle değil akılla yapılması gerektiğini belirterek, "Burada isim vermek istemiyorum ama; her şeyden siyasi rant sağlamak için hiçbir fizibilite çalışması yapmadan, 'ben yaptım' demekle bu işler olmuyor. Sizin yaptığınız bir hata insanların onlarca yılına mal olabilir. Her şey bilimsel bir çalışma ile yapılmalı. Yapılan çalışmalar ve yol haritasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Her şey Aydınlı hemşerilerimizin mutluluğu için" şeklinde konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

