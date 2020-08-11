Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkarıyor

Aydın Nazilli'de aşırı sıcaklar nedeniyle karayolunda eriyen asfaltlar tehlike arz ediyor. Karaçay Mahallesi'ndeki üst geçitten otogara kadar olan bölüm ve SGK binasının karşısında bulunan alanda sıcak hava nedeniyle eriyen asfaltta ağır vasıta ve kamyon gibi araçların geçmesi sonucu engebeler oluştu.

ADETA ÖLÜM TUZAĞI

Ağır tonajlı araçların da sık kullandığı yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Özellikle motosiklet sürücüleri için tümseklerin ölüm tuzağı olduğunu dile getiren vatandaşlar, "İlçemizden geçen karayolu içler acısı halde. Her yıl Temmuz-Ağustos ayı gibi karayolunda sıcak hava ile birlikte bozulmalar meydana geliyor. Karayolları tarafından bu yolun acil düzeltilmesi gerekiyor. Herhangi bir kaza yaşanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştular.

KAZIM YÖRÜKCE