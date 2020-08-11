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Haberler Aydın Miras için agabeyini ve yengesini yaraladı

Miras için agabeyini ve yengesini yaraladı

Miras için agabeyini ve yengesini yaraladı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Aydın'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan Ali G. ile kardeşi Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G, Ali G. ile eşi Huriye G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken olaya karışan Mehmet G. ile kardeşleri H.G, Y.G, M.G. ve S.G. gözaltına alındı.

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