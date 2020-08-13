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Haberler Aydın Kuşadası'nda koronavirüs denetimi

Kuşadası'nda denetimi

Kuşadası'nda, 'na bağlı ekipler, tedbirleri kapsamında kafeterya, kahvehane, kuaför, lokanta ve market gibi iş yerleri ile piknik alanlarında yaptı.

Kuşadası'nda koronavirüs denetimi

13.08.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,15:14

Aydın Kuşadası'nda, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu kafeterya, kahvehane, kuaför, lokanta ve market gibi iş yerleri ile piknik alanlarında denetim yaptı.


Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip, getirilmediğini tespit etmek için, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen denetimler Kuşadası'nda devam ediyor. Uygulama kapsamında Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ilçenin kırsal mahalleleri olan Güzelçamlı, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı, Çınar, Caferli ve Soğucak'ta bir dizi denetim yapıldı. Denetimlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu kafeterya, kahvehane, kuaför, lokanta ve market gibi pek çok iş yeri ile piknik alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığına bakıldı.

Maske takmayanlar, uyarıldı. Jandarma ekipleri ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan iş yerlerine de cezai işlem uyguladı. Kurallara uymayan 7 işletmeye toplam 5 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

DHA

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