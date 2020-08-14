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Haberler Aydın Aydın'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 3 günlük yasak

'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 3 günlük yasak

Valiliği, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Aydın'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 3 günlük yasak

14.08.2020, 18:34

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın 15 Ağustos 1984'de Şemdinli ve Eruh'daki ilk silahlı saldırılarının yıldönümü bahanesiyle kanunsuz gösteri ve şiddet eylemleri düzenlenebildiği belirtilerek, kent sınırları içinde huzur ve güvenliği tehdit eden bu ve benzeri olaylara karşı tedbir alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Mülki idare amirliklerinin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi açık alanlardaki eylem ve etkinlikler, 14.08.2020 saat: 00.01'den 16.08.2020 Saat: 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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