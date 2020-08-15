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Haberler Aydın Didim sahillerinde yoğunluk

Didim sahillerinde yoğunluk

önemli turizm merkezlerinden 'ın Didim ilçesinde yaz sezonu nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Didim sahillerinde yoğunluk

15.08.2020, 18:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,18:16

Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahil şeridini doldurdu.

PLAJLAR DOLU

İlçede özellikle Altınkum Sahili'ndeki halk plajı büyük oranda doldu. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.

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