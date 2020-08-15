Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahil şeridini doldurdu.
PLAJLAR DOLU
İlçede özellikle Altınkum Sahili'ndeki halk plajı büyük oranda doldu. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.
Didim sahillerinde yoğunluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.