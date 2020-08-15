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Haberler Aydın Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağacı yerinden söktü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağacı yerinden söktü

'da , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpıp takla attı. Polis ile ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağacı yerinden söktü

15.08.2020, 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,09:26

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lüks otomobil, iddiaya göre diğer otomobil sürücüleri ile yarış yaptığı sırada sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaza yaptı. Orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak ağacı yerinden söken otomobil takla attı.



Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuştur kavşağından İzmir istikametine ilerleyen Haydar K. yönetimindeki 35 LAK 47 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpıp takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haydar K. ve yolcu konumundaki arkadaşı Sinan D. ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddialara göre lüks otomobilin başka bir otomobil ile yarış halinde olduğu ve son sürat viraja girdiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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