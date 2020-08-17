Hayatı bir duvar kenarında son buldu

Aydın'da motosikletiyle duvara çarpan Volkan Kuşçu (43) hayatını kaybetti. Kaza, dün Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi Azizabat yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Volkan Kuşçu, bir anlık dikkatsizlik sonucu motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



■ KAZIM YÖRÜKCE