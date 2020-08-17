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Haberler Aydın Hayatı bir duvar kenarında son buldu

Hayatı bir duvar kenarında son buldu

Hayatı bir duvar kenarında son buldu
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Aydın'da motosikletiyle duvara çarpan Volkan Kuşçu (43) hayatını kaybetti. Kaza, dün Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi Azizabat yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Volkan Kuşçu, bir anlık dikkatsizlik sonucu motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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